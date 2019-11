Nikkei sluit positieve week hoger af

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een plus van 0,3 procent het weekeinde in op 23.391,87 punten. De hoofdindex won deze week ruim 2 procent. Toyota Motor steeg 2,2 procent en bereikte het hoogste niveau in vier jaar. De Japanse autofabrikant kwam met beter dan verwachte resultaten en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan.

De Japanse bierbrouwer Kirin gaat ook eigen aandelen inkopen en werd beloond met een koerswinst van bijna 10 procent. Cosmeticamaker Shiseido en internetverkoper Rakuten zakten respectievelijk 8,3 procent en 4,5 procent na tegenvallende resultaten.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent lager. De Chinese uitvoer daalde in oktober met 0,9 procent. De export zakte daarmee voor de derde maand op rij. De import van het land nam voor de zesde maand op rij af. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,6 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde de week een fractie lager.