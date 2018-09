'Suez heeft interesse in Indaver'

Delta zette zijn meerderheidsbelang in Indaver onlangs formeel in de etalage. Volgens de bronnen zouden ook Suez-concurrent Veolia Environnement en verschillende opkoopfonden interesse hebben in Indaver. Een mogelijke deal zou heel Indaver waarderen op zo'n 800 miljoen euro. Suez en Veolia wilden geen commentaar geven.

Een woordvoerder van Delta gaf eerder deze week aan dat er nog niet concreet met partijen wordt gesproken. Bij Indaver werken ruim 1600 mensen. Het hoofdkantoor staat in thuismarkt België, en de onderneming heeft verder activiteiten in Nederland, Italië, Portugal, Ierland en Duitsland. Indaver richt zich vooral op industrieel afval en is ook actief in gemeentelijk afval.

Het belang van 25 procent van Indaver dat niet in handen is van Delta is overigens in bezit van een aantal Vlaamse aandeelhouders en een ,,zeer beperkt'' aantal chemische bedrijven.