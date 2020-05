’Handelsdeal VS en China is nog intact’

Dat zei Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, in een interview met The Washington Post. Politieke spanningen tussen de twee grootmachten voeden de vrees voor een hernieuwde handelsoorlog.

De coronapandemie heeft voor een verslechtering van betrekkingen tussen Peking en Washington gezorgd. De Amerikaanse president Donald Trump legt de verantwoordelijkheid voor de coronapandemie bij China. Zo verkondigt hij onder andere de tot nog toe onbewezen theorie dat het nieuwe coronavirus uit een laboratorium in Wuhan komt.

Huawei pijnpunt

Ook Amerikaanse maatregelen tegen Chinese techbedrijven als Huawei en spanningen rond Taiwan zetten de verhoudingen onder druk.

Vorig jaar vochten de Verenigde Staten en China hun handelsconflict uit door elkaar extra importheffingen op te leggen. Met de in januari gesloten deal over „fase 1” van een handelsovereenkomst gelasten de twee een pauze in.

China beloofde daarbij onder andere meer Amerikaanse goederen te kopen. Volgens Kudlow lopen die aankopen weliswaar achter op schema, maar is China wel van plan zich aan de gemaakte afspraken te houden.