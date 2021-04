Terrassen gaan weer open: ’Emotioneel, maar geen jubelstemming’

De laatste loodjes, en dan kan dit terras in Zeist voor het eerst in maanden weer gasten ontvangen. Ⓒ ANP/HH

Het is voor horecaondernemers een magisch moment: voor het eerst in zes maanden mogen de terrassen woensdag vanaf het middaguur weer open. „Het geluid van rinkelende kopjes en het koffiezetapparaat heeft op deze dag iets emotioneels”, zegt directeur Dirk Beljaarts van brancheclub KHN. „Maar mensen moeten niet gaan denken dat de hele horeca nu is gered.”