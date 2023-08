CNV: PostNL moet vijf dagen per week blijven bezorgen

PostNL gaf aan dat het landelijke netwerk onder druk staat vanwege de steeds legere posttas. De vakbond zegt verontwaardigd te zijn over de uitsprake van de topvrouw.

„Dit is de wereld op zijn kop!”, zegt CNV-bestuurder Daniëlle Woestenberg dinsdag. „Gaan we wetgeving rondom onderwijs en ziekenhuizen ook versoepelen? Omdat de postbezorging door tekort aan personeel in sommige delen van het land onder druk staat, wil PostNL van de plicht tot dagelijkse bezorging af. Om in deze krappe markt personeel te vinden, zal je een uitstekende werkgever moeten zijn.”

PostNL heeft momenteel 1000 vacatures op 15.000 man personeel in de postdivisie, die los staat van het pakkettenbedrijf. Vooral in Noord-Brabant is het moeilijk om personeel te vinden. Verhagen zegt er alles aan te doen om mensen binnen te halen, maar PostNL beschouwt het bezorgen als parttime werk voor maximaal 25 uur per week. Daardoor komen er veelal studenten of ouderen op af, die er iets bij willen verdienen.

’Word aantrekkelijker als werkgever’

CNV ziet dat anders. „Het bestuur van PostNL etaleert hun publieke functie openlijk als een last die verminderd zou moeten worden. Men moet zorgen dat het bedrijf een aantrekkelijker werkgever wordt waar meer mensen willen werken. Daar ligt de oplossing, niet in afbraak van de dienstverlening en uitholling van de publieke taak”, aldus Woestenberg.

Postwet

In de Postwet is geregeld dat 95% van de post de volgende dag bezorgd moet zijn, er vijf dagen in week post wordt bezorgd en brievenbussen worden geleegd in elke plaats in Nederland. Daarnaast moet er in elk dorp of stad binnen een straal van 1 kilometer een brievenbus staan. Omdat de postbezorging een publieke dienst is, moet de politiek beslissen over een aanpassing van de wet. Die betreft echter maar 5% van het totale aantal brieven dat jaarlijks verstuurd wordt, namelijk de post van particulieren. Zakelijke post wordt veelal drie dagen per week bezorgd bij bedrijven.

Volgens Woestenberg moet PostNL zorgen voor een goede beloning, maar ook voor goede werkomstandigdheden. CNV pleitte in juni nog voor verruiming van de mogelijkheden om werknemers mee te laten delen in de winst van een bedrijf door aandelen ook aan te bieden aan werknemers.

Lagere resultaten

Maandag presenteerde PostNL de halfjaarcijfers. Daaruit blijkt dat de bedrijfswinst bij het postbedrijf in het afgelopen kwartaal uitkwam op €2 miljoen, een daling van 85% ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet daalde echter maar met 9%, zo blijkt uit de cijfers. Volgens topvrouw Verhagen zou dit liggen aan een ’seizoenspatroon’.