DNB waarschuwt: deze waardeloze munt lijkt erg op euro

Het gaat om de Turkse 1 liramunt. De munt is ongeveer even groot, heeft net als de 2 euromunt ook een gouden kern en een zilveren rand. De gelijkenis is zo sterk dat De Nederlandsche Bank (DNB) er nu voor waarschuwt. Een woordvoerder van DNB laat weten dat ze er de laatste tijd meer vragen over kregen.

Berooid

Want als je deze munt terugkrijgt bij je wisselgeld blijf je berooid achter. De munt is namelijk veel minder waard: vijf eurocent in plaats van €2. Een verschil van €1,95. En dat is, in deze dure tijden, zeker iets om op te letten.

Het advies van DNB luidt daarom als volgt: let altijd op wat je terugkrijgt aan wisselgeld als je contant betaalt. Dat geldt natuurlijk ook in andere landen in Europa. Denk aan een markt in Spanje of Italië, waar nog veel meer dan in Nederland met contant geld wordt betaald.

Klachten

Volgens de woordvoerder van DNB is dit de enige valuta waar nu klachten over zijn. „We hebben een handvol berichten ontvangen over de lira, en geen klachten over andere munten die op de euro zouden lijken.”

Mocht je nog op vakantie gaan naar Turkije, kun je beter wachten met het inwisselen van je euro’s tot je daar bent. De waarde van de lira daalt al lange tijd, waardoor een euro steeds meer waard is ten opzichte van de Turkse munt.