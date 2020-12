China legt beperkingen op aan betalingsbedrijf Ant Group

Bestuurders van Ant Group moesten dit weekend verschijnen bij de Chinese centrale bank waar hen werd medegedeeld dat het bedrijf een noodzakelijke "rectificatie" moet doen bij leningen, verzekeringen en vermogensbeheer. Daarbij werd Ant Group, bekend van betaalapp Alipay, gezegd zo snel mogelijk met een tijdschema te komen.

Begin november hielden de Chinese autoriteiten nog onverwacht de megabeursgang van Ant Group tegen. De financiële dienstverlener wilde bijna 35 miljard dollar ophalen op de aandelenmarkten in Shanghai en Hongkong, waarmee het de grootste beursgang ooit was geworden. Er werd gewezen op veranderingen in regelgeving zonder dit nader uit te leggen. Het was wel al bekend dat toezichthouders er problemen mee hadden dat Ant Group als financiële dienstverlener niet aan dezelfde strenge regels was onderworpen als banken.

Druk

Met de nieuwe stappen tegen Ant Group voert de Chinese overheid de druk verder op bij de grote technologieconcerns van het land. Vorige week werd nog bekend dat de Chinese mededingingsautoriteiten een onderzoek zijn begonnen naar Alibaba vanwege verdenking van misbruik van zijn sterke machtspositie.

Alibaba en Ant Group komen beide uit de koker van de Chinese multimiljardair Jack Ma. Hij riep in oktober nog de woede van de Chinese overheid over zich af toen hij tijdens een speech zei dat een campagne van president Xi Jinping tegen te grote financiële risico's de innovatie zou beperken.