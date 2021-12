Column: ’Nederland krijgt virus niet onder controle’

Premium Nieuws

Wat als je buren het te bont maken? Tips bij geluidsoverlast

Niets zo vervelend als luidruchtige buren. Maar hoe maak je dit bespreekbaar? En als dat niet helpt: wat is er dan nog te doen. In 2020 werden in totaal 510.069 meldingen van overlast bij de politie geregistreerd. Hierbij gaat het om overlast door omwonenden.