AEX goed op dreef met coronasteun VS in zicht

De AEX-index stond rond vier uur 0,9% hoger op 557.84 punten na bij de start van de handel nog even de grens van 560 punten te hebben aangetikt. De AMX steeg 1,1% naar 828,99 punten.

Elders in Europa bleef de stemming er ook aardig inzitten. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen tot 0,8%.

Nadat de Amerikaanse president Trump eind vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen na door het coronavirus te zijn besmet, lijkt hij weer snel te herstellen. Zondag liet de president zich al even in het openbaar zien. Het nieuws dat Trump aan de betere hand lijkt te zijn, speelde vooral op de Amerikaanse beurzen mee bij het opgeklaarde sentiment, stelt Stefan Koopman, econoom bij Rabobank. „Beleggers houden niet van onzekerheid, al laat de gezondheid van Trump nog een fragiel beeld zien gelet op de medicijnen die ze hem dit weekend hebben toegediend.”

Focus op coronsteun VS

Signalen dat Republikeinen en Democraten vooruitgang hebben geboekt over een nieuw steunpakket, gaven steun aan de koersen. Koopman heeft er echter een hard hoofd in of het licht nog op groen gaat in de voortslepende onderhandelingen over het verlengen van de coronasteun. „De Republikeinen lijken nog steeds niet happig te zijn om in te stemmen ondanks dat de minister van Financiën Mnuchin hoopvol gestemd is over een deal met de Democraten. Ook als er wel een akkoord komt, zal de implementatie daarvan pas na de Amerikaanse verkiezingen plaatsvinden.”

De Rabo-econoom gaat er van uit dat de verkiezingen in Amerika het dominante thema is voor beleggers in de komende weken. „Vooral het tweede debat tussen Trump en Biden later deze maand zal naar verwachting een grote rol gaan spelen. Ook de Brexit is van belang gelet op de deadline van 15 oktober die de Britse premier Johnson heeft ingesteld voor het sluiten van een handelsdeal. Daarnaast zal de focus blijven liggen op de tweede coronagolf en het verder aanscherpen van de restricties.”

Hoofdrol KPN

Bij de Nederlandse hoofdfondsen hield KPN de koppositie stevig in handen met een winst van 4,8% aan kop, na een positief analistenrapport van de Duitse bank Berenberg. Marieke Snoep die sinds twee jaar leiding geeft aan de zakelijke divisie bij het telecomconcern liet zich in het FD positief uit over de gang van zaken bij het onderdeel.

Unibail-Rodamco-Westfield koerste 3,6% hoger. Het door corona geplaagde vastgoedfonds zou volgens Bloomberg in vergevorderde gesprekken zijn over een verkoop van zijn Aupark-winkelcentrum in de Slowaakse hoofdstad Bratislava voor meer dan €450 miljoen.

Shell deed ook goede zaken en won 1,8%, geholpen door het flinke herstel van de olieprijs (Brent) tot ruim boven de $40 per vat nadat een staking bij een Noorse olieverwerker werd verlengd. Een positief rapport van RBC droeg ook een positief steentje bij. De Canadese bank denkt dat de inkomsten uit gas de komende kwartalen kunnen meevallen. Eind vorige week belandde de energiegigant nog op het laagste niveau in zo’n vijfentwintig jaar.

Staalgigant ArcelorMittal pakte er 1,9% bij. Bankconcern ING zat ook in de voorhoede met een plus van 2,1%.

Maaltijdenbezorgbedrijf Just Eat Takeaway keek aan tegen een verlies van 0,3%. Hekkensluiter DSM moest 0,8% afstaan. In de voorbije week zat het fijnchemieconcern nog flink in de lift.

Vleugels bij Air France KLM

Bij de middelgrote fondsen profiteerde maritiem dienstverlener Boskalis flink van de opgeleefde olieprijs met een winst van 3,5%.

Air France KLM boekte een koersherstel van 3,9%. Basic-Fit sprintte 4% vooruit.

Kabel- en telecomconcern Altice Europ dikte 0,1% aan op €4,11, gelijk aan de prijs die investeringsvehikel Next Private van oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi voor de resterende aandelen wil betalen. De partijen lieten in het weekend weten dat er goede voortgang wordt geboekt om de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar af te ronden.

Kunstmestproducent OCI zakte 0,1% tot €11,53, na een koersdoelverlaging naar €16,30 door de Britse bank HSBC. Dat is nog altijd meer dan 40% boven de huidige beurskoers.

Smallcap Lucas Bols schoot 14% omhoog nadat de drankenproducent werd genoemd als overnamekanidaat in het tv-programma Business Class. Eind vorige week was drankenproducent op een laagterecord beland.

Ajax ging 1,4% omlaag, na de pijnlijke nederlaag tegen Groningen op zondag.

