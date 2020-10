Belegger trekt Shell uit dal; Lucas Bols smaakmaker

De AEX stond rond kwart over twaalf 0,7% hoger op 557.02 punten. De AMX steeg 0,8% naar 826,19 punten.

Elders in Europa was de stemming ook voorzichtig positief. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen respectievelijk 0,5%, 0,6% en 0,8%.

De indexfutures wezen op een 0,5% tot 0,8% hogere opening van de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 0,5% tot 2,2% op vrijdag.

Nadat Trump eind vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen na door het coronavirus te zijn besmet, lijkt hij weer snel te herstellen. Zondag liet de president zich al even in het openbaar zien. Toch blijft het onzeker of hij al goeddeels hersteld is. Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, is het afwachten wat de impact zal zijn op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. „Aan de ene kant heeft het Witte Huis zich te weinig aan de coronaregels gehouden. Aan de andere kant hebben dit gehele weekend een Trump-show gezien.”.

Coronsteun VS onzekere factor

Dat de Republikeinen en Democraten nog altijd geen akkoord hebben bereikt over een nieuw steunpakket, verontrustte beleggers amper. En dat terwijl het tegenvallende banenrapport van vrijdag nogmaals uitwees dat deze steun zeer gewenst is. Schutte benadrukt dat de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Republikeinen en de Democraten over nieuwe coronasteun een onzekere factor blijft voor beleggers. „De hoop op een deal wakkerde afgelopen vrijdag link aan, maar het blijft onduidelijk of er achter de schermen nog steeds gesprekken gaande zijn tussen beide partijen.”

Na de mooie opleving in de voorbije week houdt Schutte een slag om de arm over het komende beursklimaat. „De grens van 550 punten blijft als een magneet aan de AEX trekken in de voorbije maanden. Deze week zullen vooral de notulen van de Fed en de ECB in de schijnwerpers staan. Verder blijft de Brexit de gemoederen bezighouden en is het wel of niet doorgaan van nieuwe coronasteun VS van belang voor de stemming.”

Hoofdrol KPN

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging KPN met een winst van 3% aan kop, na een positief analistenrapport van de Duitse bank Berenberg.

Shell deed ook goede zaken en won 1,8%, geholpen door het flinke herstel van de olieprijs (Brent) tot ruim boven de $40 per vat nadat een staking bij een Noorse olieverwerker werd verlengd. Een positief rapport van RBC droeg ook een positier steentje bij. De Canadese bank denkt dat de inkomsten uit gas de komende kwartalen kunnen meevallen. Eind vorige week belandde de energiegigant nog op het laagste niveau in zo’n vijfentwintig jaar.

Staalgigant ArcelorMittal pakte er 1,1% bij. Bankconcern ING zat ook in de voorhoede met een plus van 1,2%.

Onderin stond maaltijdenbezorgbedrijf Just Eat Takeaway met een verlies van 0,9%.

Bij de middelgrote fondsen profiteerde maritiem dienstverlener Boskalis flink van de opgeleefde olieprijs met een winst van 3,5%.

Air France KLM en bouwbedrijf BAM, die vorige week op laagterecords belandden, waren tot 2,9% in herstel.

Tankopslagbedrijf Vopak steeg 0,6%, in reactie op het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met een Indonesische petrochemische bedrijf.

Kabel- en telecomconcern Altice Europ dikte 0,2% aan op €4,11, nipt boven de prijs die investeringsvehikel Next Private van oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi voor de resterende aandelen wil betalen. De partijen lieten in het weekend weten dat er goede voortgang wordt geboekt om de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar af te ronden.

Kunstmestproducent OCI zakte 1,7%, na een koersdoelverlaging naar €16,30 door de Britse bank HSBC. Dat is nog altijd meer dan 40% boven de huidige beurskoers.

Smallcap Lucas Bols schoot 17% omhoog nadat de drankenproducent werd genoemd als overnamekanidaat in het tv-programma Business Class. Eind vorige week was drankenproducent op een laagterecord beland.

Ajax ging 4,4% omlaag, na de pijnlijke nederlaag tegen Groningen op zondag.

