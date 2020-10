Beurs opent hoger na snel herstel Trump

De AEX stond na tien minuten handel 0,9% hoger op 558 punten. De AMX steeg 0,9% naar 826,7 punten.

De overige Europese beurzen gingen ook hoger van start.

De indexfutures wezen op een ongeveer 0,6% hogere opening van de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 0,5% tot 2,2% op vrijdag.

In Azië hadden beleggers er vanochtend ook zin in. De Japanse Nikkei-index sloot 1,2% hoger.

Nadat Trump eind vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen na door het coronavirus te zijn besmet, lijkt hij weer snel te herstellen. Zondag liet de president zich al even in het openbaar zien.

Beleggers kregen er ook meer vertrouwen in dat er binnenkort een handelsovereenkomst tussen de EU en het VK komt. De Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie onderstreepten na afloop van hun video-overleg afgelopen weekeinde "het belang van het vinden van een overeenkomst".

Dat de Republikeinen en Democraten nog altijd geen akkoord hebben bereikt over een nieuw steunpakket, deerde beleggers weinig. En dat terwijl vrijdag bleek dat de werkgelegenheid in de VS minder snel hersteld dat waarop was gerekend.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging ING met een winst van 2,7% aan kop.

Staalgigant ArcelorMittal pakte er 2,4% bij.

Shell won 2,1%, geholpen door het herstel van de olieprijzen en een positief van RBC. De Canadese bank denkt dat de inkomsten uit gas de komende kwartalen kunnen meevallen. Eind vorige week belandde de energiegigant nog op het laagste niveau in zo’n vijfentwintig jaar.

Bij de middelgrote fondsen stond bouwbedrijf BAM, dat vorige week op een laagterecord belandde, met een winst van 2,5% bovenaan.

Tankopslagbedrijf Vopak steeg 0,6%, in reactie op het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met een Indonesische petrochemische bedrijf.

Kabel- en telecomconcern Altice Europe steeg 0,3% naar €4,12, een cent boven de prijs die investeringsvehikel Next Private van oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi voor de resterende aandelen wil betalen. De partijen lieten in het weekend weten dat er goede voortgang wordt geboekt om de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar af te ronden.

Smallcap Ajax hield het verlies tot 0,2% beperkt, na de pijnlijke nederlaag tegen Groningen op zondag.