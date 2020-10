'Opluchting op beurzen na gezondheidsupdate Trump'

Volgens Trumps lijfarts Sean Conley heeft de president zaterdagavond een tweede dosis van het antivirale middel remdesivir gekregen, en heeft hij geen last van bijwerkingen. Trump wordt sinds zaterdag verder behandeld met de steroïde dexamethason, die ervoor moet zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft. Zondag liet Trump zich al even in het openbaar zien. Hij reed in een auto een kort rondje langs fans die zich op straat hadden verzameld en zwaaide naar hen vanachter het raam.

Ook houden de beleggers de ontwikkelingen rond de brexit-onderhandelingen in de gaten. De Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie onderstreepten na afloop van hun video-overleg afgelopen weekeinde "het belang van het vinden van een overeenkomst". Ze verklaarden hun hoofdonderhandelaars, Michel Barnier namens de EU en David Frost voor de Britten, de instructie te hebben gegeven om intensief verder te werken.

Aan het bedrijvenfront kondigde tankopslagbedrijf Vopak aan een samenwerkingsovereenkomst te hebben gesloten met het Indonesische petrochemische bedrijf Chandra Asri Petrochemical. De twee willen gaan samenwerken in de stad Cilegon in de Indonesische provincie Banten. De bedrijven hebben een intentieverklaring getekend voor de oprichting van een joint venture om bestaande infrastructuur in Cilegon uit te gaan breiden, met onder meer de bouw van een tweede petrochemisch complex.

Volgens kabel- en telecomconcern Altice Europe en Next Private wordt er goede voortgang geboekt met de overname van Altice door Next. Het bod is nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Next, dat al een belang heeft van ruim 73 procent in Altice, en de overnameprooi zelf verwachten dat de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar rondkomt.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd. De AEX-index klom 0,5 procent tot 553,12 punten en de MidKap steeg 0,8 procent tot 819,21 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,3 procent, die in Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent. Wall Street ging met verlies het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 27.682,81 punten. De brede S&P 500 zakte 1 procent en techbeurs Nasdaq verloor 2,2 procent.

De euro was 1,1726 dollar waard, tegenover 1,1711 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,8 procent tot 38,10 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent meer op 40,24 dollar per vat.