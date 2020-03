Drama op beurs: miljardairs schieten in het rood

Tot dit weekend stond Bezos, de oprichter en topman van Amazon, nog in het groen voor heel 2020, maar ook hij heeft nu verloren ten opzichte van 1 januari – $3,1 miljard, volgens de rekenmeesters van persbureau Bloomberg.

Een troost voor Bezos is dat hij nog $112 miljard over heeft, en dat zijn achtervolgers ook verliezen. Microsoft-oprichter Bill Gates verloor $5,1 miljard op de slechtste beursdag in jaren, de Franse luxetycoon Bernard Arnault zag zijn vermogen met $4,4 miljard krimpen. Warren Buffett, de Amerikaanse investeerder, raakte in één dag $5,3 miljard kwijt, en Facebook-baas Mark Zuckerberg $4,2 miljard.

De honderd rijkste wereldbewoners waren een maand geleden gemiddeld nog $31,5 miljard waard. Dat gemiddeld is inmiddels gedaald tot $27,5 miljard.