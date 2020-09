Verfmaker AkzoNobel hersteld van corona

AkzoNobel laat in een tussentijds bericht weten dat de ’tegenwind’ op de markten blijft afnemen, hoewel de trends sterk verschillen per regio en segment. AkzoNobel blijft volop profiteren van de thuisklusser in coronatijd. De vraag naar decoratieve verven blijft uitermate sterk, met name in Europa en Zuid-Amerika.

Performance coatings, lakken en ververn voor bijvoorbeeld luchtvaart, schepen en auto-industrie, verberbeterden over de hele linie. Die divisie presteerde afgelopen kwartalen ondermaats door onder meer de malaise in de auto-industrie en de vliegtuigbouw.

AkzoNobel maak de resultaten over het derde kwartaal op 21 oktober bekend.