Column: VanMoof staat voor meer dan gelikte fietsen

VanMoof is failliet. Het in 2008 opgericht bedrijf dat de gelikte, minimalistische elektrische fietsen aan de man bracht, talloze prijzen won voor onder meer design, de hemel in werd geprezen door velen, Tesla onder de fietsen werd genoemd, heeft uiteindelijk een kleine 14 jaar bestaan. Toen het bedrijf, dat niet winstgevend was, onlangs de rente op een deel van zijn schulden niet kon ophoesten, was dat het begin van een snel einde.

Ⓒ ANP/HH