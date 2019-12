Ⓒ ANP

Jacobs Douwe Egberts (JDE) kondigde vandaag aan te willen fuseren met Peet’s Coffee, waarna het gecombineerde bedrijf de mogelijkheden van een beursgang onderzoekt. Daarvoor zijn inmiddels adviseurs in de arm genomen. Zij bevestigen dat de beursgang in principe in Amsterdam plaats zal vinden.