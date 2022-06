Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: meer aanbod van auto’s en dus lagere prijs? Hier niet!

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Kunnen autofabrikanten weer op volle toeren produceren? Na twee jaar chiptekorten laten verschillende autobouwers, waaronder BMW, Mercedes en Volkswagen weten mogelijk deze maand al aan voldoende halfgeleiders te kunnen komen om het maximaal aantal gewenste bolides te produceren. Dat is veel eerder dan de eerder verwachtte ’einde tweede helft van 2022’. Daarmee kan de sector mogelijk eindelijk de schaarste aan auto’s wegwerken. Of de autokoper daar heel veel mee opschiet, is nog maar de vraag.