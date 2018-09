Adobe ziet omzet stijgen dankzij cloud

Softwarefabrikant Adobe Systems heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien stijgen tot meer dan 1 miljard dollar (771 miljoen euro), geholpen door groei van het aantal abonnementen op zijn Creative Cloud-software, dat volledig via internet toegankelijk is. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf dinsdag na het slot van de beurshandel in New York bekend.