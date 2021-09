Bouwend Nederland: dringend kapitaalinjectie verzekeraar Woningborg nodig

De bouwkoepel is momenteel met Woningborg in gesprek over de noodzakelijke kapitaalinjectie, bevestigt een woordvoerder. Ook zouden er gesprekken plaatsvinden met de overheid. Het gaat om een belangrijke partij in de bouwsector.

„Alle lopende projecten worden uitgevoerd, maar er kan geen inhaalslag plaatsvinden. Als een bouwer nu zegt dat hij ineens meer woningen kan bouwen, dan hebben wij daar niet de financiële speelruimte voor. Daarom lopen er gesprekken”, zegt een woordvoerder van Woningborg maandagavond.

Zonder een certificaat van een verzekeraar als Woningborg kunnen bouwbedrijven vaak niet beginnen met bouwprojecten. En dat is een domper, omdat er al een tijdje sprake is van een huizentekort. Daardoor zijn de huizenprijzen flink opgelopen en is het heel lastig voor bijvoorbeeld starters om een koopwoning te bemachtigen.

Financieel gezond

Volgens de zegsman van Bouwend Nederland is Woningborg nog wel financieel gezond. „Door de gestegen prijzen voor grondstoffen, de langere doorlooptijd van bouwprojecten en eisen van De Nederlandsche Bank is er meer vermogen nodig om meer garanties uit te kunnen geven”, aldus de woordvoerder.

Hoeveel geld Woningborg nodig heeft om de vraag weer aan te kunnen, kan Bouwend Nederland niet zeggen. Bij Woningborg zelf was maandagavond niemand bereikbaar voor commentaar. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken kon niet direct reageren.