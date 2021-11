Premium Het beste van De Telegraaf

Column: liracrash, zijn smartphones het nieuwe goud?

Door Joost Derks

De Turkse bevolking heeft smartphones opgekocht, omdat de verwachting is dat die hun waarde beter behouden dan de lokale munt. Ⓒ ANP/HH

In de financiële wereld speelt goud al eeuwenlang de rol van veilige haven in onzekere tijden. Na de enorme daling van de lira lijken onder meer smartphones die rol over te nemen in Turkije.