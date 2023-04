Indeed: ’Minder vacatures dan vorig jaar’

Begin dit jaar bevond het vacatureniveau zich zelfs nog even op recordhoogte ten opzichte van februari 2020. „In de eerste maand van 2023 steeg het aantal vacatures nog langzaam maar gestaag”, aldus managing director Stan Snijders van Indeed Benelux. „In de tweede helft van het kwartaal zette de vertraging in en zagen we een afname van de groei van het vacatureniveau. Maar de arbeidsmarkt stagneert niet, de vraag naar personeel blijft groot.”

Geen uitzondering

Nederland is met deze groeikrimp geen uitzondering ten opzichte van andere Europese landen. In België nam het niveau met 10.2 procentpunt af ten opzichte van eind 2022. De Fransen hebben te maken met een daling van 7.7 procentpunt en in Duitsland is het vacatureniveau met 11.1 procentpunt gedaald.

Signaal van trend

Volgens Snijders is de afnemende vacaturetrend een signaal dat er een ruimere verhouding komt tussen vacatures en kandidaten op de arbeidsmarkt. „Werkgevers kampen al langere tijd met een relatief beperkt aanbod van sollicitanten, terwijl de vraag naar personeel groot is.”