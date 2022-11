Winst bij staalmaker ArcelorMittal koelt flink af door hoge energiekosten

Het Indiase ArcelorMittal meldde een bedrijfsresultaat van $2,7 miljard, bij operationeel resultaat van $1,65 miljard. Het boekte $18,98 miljard aan omzet, tegen $20,23 miljard vorig jaar.

Lagere staalprijzen bij uitval van vraag in Azië en hogere energiekosten spelen staalmakers overal parten. De markt hield voor het doorgaans slechtere derde kwartaal al rekening met tegenvallers.

De grootste staalmaker van Europa zou vooraf volgens analisten netto $1,36 miljard overhouden, en een winst per aandeel van $1,52. Dat is $1,11 voor het laatste kwartaal geworden, en onder de consensus van de marktanalisten.

Bij het Indiase staalconcern ArcelorMittal rekende de markt vooraf op een halvering van de ebitda tot $2,34 miljard, bij het resultaat van $5,16 miljard in het tweede kwartaal. Dat is $2,66 miljard geworden.

ArcelorMittal noteerde toen een reeks goede cijfers, met zijn vijfde driemaandsreeks die boven de $5 miljard uitkwam. Volgens ceo Aditya Mittal blijft het perspectief voor staalverkoop op de lange termijn wel positief. De staalreus staat in Amsterdam genoteerd en koerst dit jaar 16% in het rood.

Brazilië helpt Aperam

Bij roestvrijstaalmaker Aperam, dat 20% minder staal naar de markt bracht ten opzichte van het tweede kwartaal, werden analisten bij een ebitda van €235 miljoen verrast, zij gingen uit van een lagere ebitda van €206 miljoen, tegen afgelopen kwartaal €402 miljoen. Het legde eveneens een deel van zijn productie stil.

In het tweede kwartaal was kwam de omzetverwachting voor het voormalige onderdeel van Arcelor uit op $2,5 miljard, dat is in de laatste drie maanden €1,82 miljard geworden, een verbetering tegenover de €1,26 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

Ook Aperam heeft last van lagere prijzen in de markt en gestegen energiekosten in Europa, aldus zijn ceo Timoteo Di Maulo. Hij spreekt over sterke resultaten in vooral Brazilië, die tegenwicht bieden voor de magere Europese orders.

Netto bleef er €96 miljoen over, tegen €317 miljoen in het tweede kwartaal van 2022. De winst per aandeel zakte fors: van €4,16 vorig jaar naar €1,31 dit jaar.

De markt rekende voor de laatste drie maanden vanwege de seizoensgebonden effecten ook hier op een minder sterk resultaat. De winst per aandeel zakte van $2,53 naar $1,66.

Het aandeel Aperam noteert dit jaar in Amsterdam 42% koersverlies.

