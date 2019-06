Wall Street begint met kleine minnen

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine minnen aan de handel begonnen. De aandacht op Wall Street gaat onder meer uit naar de politieke spanningen. President Donald Trump heeft op het laatste moment een militaire aanval op Iran afgeblazen. Hij vond dat zo'n aanval niet ,,in verhouding zou staan'' tot het neerschieten van een onbemande Amerikaanse drone door Iran eerder deze week.