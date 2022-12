Verzekeraar moet gestolen brommer alsnog betalen

De brommerrijdster heeft sinds 16 mei 2018 een verzekering bij Bovemij voor haar tweewieler. De brommer is onder meer verzekerd tegen diefstal. Een expert van Bovenmij heeft de dagwaarde vastgesteld op €2500. Maar omdat de verzekerde op het schadeformulier heeft ingevuld dat er een andere (mede)eigenaar is, en het kenteken op naam staat van haar zus, concludeert de verzekeraar dat de vrouw geen eigenaar is van het voertuig.

De verzekerde voert echter aan dat zíj het voertuig destijds heeft gekocht en dat het kenteken van de bromfiets later op naam van haar zus is gesteld, omdat zij op dat moment in de schuldsanering zat. Hierover is ze ook eerlijk en open geweest richting de verzekeraar. Bovendien, zo zegt ze, heeft Bovemij twee keer eerder een schade aan de bromfiets vergoed. Kennelijk was het gegeven dat het kenteken op naam van de zus stond toen geen probleem.

Eerdere schades

Juist die eerdere schade noemt de verzekeraar ook als argument om niet uit te keren. ’Hoewel verzekerde in haar verklaring aangeeft dat het nu gestolen voertuig in de periode tussen aankoop en diefstal géén schade zou hebben opgelopen, constateerden wij dat er op 18 mei 2019 wel degelijk schade als gevolg van een aanrijding is ontstaan. Het schadebedrag van destijds bedroeg €1.498,89. Daarnaast werd naar aanleiding van een algemene verkeersschade op 27 mei 2020 een bedrag van €1.333 aan verzekerde uitbetaald’, zo schrijft de verzekeraar in zijn verweer.

Maar de vrouw begrijpt niet wat die eerdere schades ermee te maken hebben. Ze schrijft dat ze de brommer altijd goed heeft onderhouden en eerdere schades heeft laten maken.

Originele sleutel

Als derde argument om niet uit te keren noemt de verzekeraar dat er slechts één originele sleutel van het brommerslot is ingeleverd, terwijl in de polisvoorwaarden staat dat de brommer niet verzekerd is als niet beide sleutels van het slot opgestuurd worden naar de verzekeraar. Maar hierop zegt de verzekerde dat zij al eerder had aangegeven dat een van de twee sleutels een keer is afgebroken.

Het Kifid oordeelt dat de vrouw zich wel degelijk eigenaar mag noemen. En dat het heel aannemelijk is dat zij in een periode van schuldsanering het kenteken op naam van haar zus heeft gezet. In de polisvoorwaarden staat nergens dat dit niet mag. Ook op de andere punten geeft het Kifid de vrouw op 2 december 2022 gelijk. Bovemij moet de vrouw daarom alsnog de €2500 uitkeren.