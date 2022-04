Amstel Club maakt dancing van raadzaal

Nog voordat de tafels opzij geschoven werden, bewogen ze soepel tussen de stoelen door in hotel The Grand in Amsterdam. „Wat hebben we dit gemist!”, verzuchtte Anita, directeur van het luxe horeca-landgoed Parc Broekhuizen in Leersum.

Jkvr. Rosanne de Villeneuve met Frank Jansen.

The Grand was sinds 1808 gemeentehuis van Amsterdam en 30 jaar geleden opende het hotel zijn deuren. In de voormalige raadzaal, waar prinses Beatrix in 1966 trouwde met prins Claus, stond nu een vrolijk stel te dansen op het tapijt.

„Ik ben een clubmens!”, bekende de Larense tandarts Eva Müller. „Dit hadden we weer nodig!”, zei een ander clublid. Lyanne Metz, makelaar uit Breukelen, bekeek haar uitgelaten clubgenoten en zei: „Veel makelaars staan te springen om woningen.”

Tandarts Eva Müller amuseert zich met advocate Conchita van Rooij.

Woningen die nodig zijn voor de vluchtelingen uit Oekraïne zijn simpelweg niet te vinden, volgens Marco Hekman, directeur Europa van het wereldwijde vastgoedbedrijf CBRE. „Er is te weinig leegstand”, overstemde hij zangeres Joyce Stevens en haar band. „Blijkbaar vindt de overheid stikstof belangrijker dan woningbouw. Ik vraag me af wat de bevolking belangrijker vindt!”

Clubbestuurders Jos Verhorst (l.), Anita Bos, Hylcke Okkinga en Elizabeth Maris (r.) tijdens de borrel voorafgaand aan het diner. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Patrick Mikkelsen nam alle vrolijkheid aan tafel in zich op. Onlangs volgde Marc ter Haar hem op als voorzitter van Nederlands-Amerikaanse kamer van koophandel AmCham.

Patrick Mikkelsen (l.), Elizabeth Maris en Marco Hekman. Ⓒ Foto’s Anko Stoffels

Headhunter Kitty de Boer vertelde nog dat ze op haar 60e, samen met Joan Thierry die deze week 75 wordt, een nieuw bureau begint: „De Boer en Thierry Hearthunters!”

En daar sprong ook Mikkelsen de vloer op met zijn tafeldame, evenementen-manager Elizabeth Maris. Zo werd de eerste bijeenkomst van de businessclub na de coronatijd meer een spontaan familiefeest dan een netwerkavond.