Rijkste man Jeff Bezos tikt mijlpaal van $200 miljard weer aan

Bezos heeft volgens de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van persbureau Bloomberg zijn vermogen opgevoerd tot $202 miljard. Vorig jaar wist de Amerikaanse grootverdiener deze mijlpaal ook al te passeren, maar daarna viel hij terug. In 2021 heeft Bezos zijn rijkdom al weer met $11 miljard zien toenemen.

Amazon blijft sterk profiteren van de coronarestricties, die in veel landen nog steeds consumenten dwingt om hun aankopen grotendeels online te doen. De omzet van het Amerikaanse bedrijf schoot in het vorige kwartaal meer dan 30% omhoog in vergelijking met een jaar eerder.

Musk in mindere doen

Bezos’ tegenstrever Elon Musk, de hoogste baas en grootaandeelhouder bij Tesla, is deze week in mindere doen met zijn vermogen. De bedrukte ontvangst van de resultaten bij de elektrische autofabrikant heeft er flink ingehakt bij zijn vermogen die is teruggevallen tot $175 miljard. Eerder dit jaar was Musk ook nog goed voor meer dan $200 miljard. Dit jaar blijft de teller van zijn rijkdom per saldo nog steken op een plus van $5 miljard.

Bernard Arnault, de voorman van het Franse luxeconcern LVMH, timmert dit jaar flink aan de weg met zijn vermogen. Dat is aangegroeid tot $155 miljard. De grote animo bij vooral Chinese consumenten voor producten bij zijn conglomeraat heeft de grootaandeelhouder bij LVMH bepaald geen windeieren gelegd, waardoor hij naar de top drie in de rijkenlijst is gepromoveerd.