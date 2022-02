Consumentenbond jaagt met detectives op opstandige leden

Columns & Opinie

’Daar zit je dan, in de lik met je moeder terwijl heel Nederland je uitlacht’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over de aanhouding van Glennis Grace die dit weekend met wat vrienden verhaal zou zijn komen halen in een lokale supermarkt, omdat haar zoon er niet mocht roken. ’Het is een beetje exemplarisch voor de manier waarop wel meer ou...