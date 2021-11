Premium Het beste van De Telegraaf

Jaagt Nederland z’n multinationals weg? ’We moeten ons zorgen maken om onze reputatie’

Door Martin Visser

Na Unilever vertrekt nu ook Shell. Precies zoals premier Mark Rutte eerder vreesde toen hij nog hartstochtelijk de afschaffing van de dividendbelasting verdedigde. Jaagt Nederland zijn multinationals weg door het negatieve sentiment in de politiek? „Als dit soort dingen spelen, moet je je in Nederland zorgen gaan maken over je reputatie.”