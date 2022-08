Rabo geeft alle zuivelboeren stempel ’kwetsbaar’, geen uitbreiding meer bij natuur

Premium Financieel

ForFarmers weigert praten over stikstof, steunt boeren: ’Onze vlaggen zie je overal’

Veevoerreus ForFarmers schuift volgende week niet aan tafel bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Het kabinet moet eerst vooruitgang boeken in het overleg met de boeren. Maar de hofleverancier van agrarisch Nederland hoopt wel op een gesprek waarin alles bespreekbaar is. „Samenwerken en innoveren is...