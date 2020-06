Column: volg Duitse weg om recessie te bestrijden

Deze week gaf ECB-president Christine Lagarde aan dat de economie van de eurozone te maken krijgt met een ongekende krimp van circa 9%. Om deze te bestrijden, kondigde ze extra steunprogramma’s aan waardoor de coronacrisis door de ECB wordt aangepakt met ruim 1300 miljard euro. Een belangrijk effect is dat daardoor het renteniveau in de eurozone gedrukt wordt. Maar over de voors en tegens en de effectiviteit bestaan twijfels.

Eerder hebben wij al opgemerkt dat deze recessie het beste kan worden bestreden met acties van de regeringen van de EU-landen. Deze moeten met productieve overheidsinvesteringen en belastingverlagingen hun economieën gaan aanjagen. Dat is ook nodig omdat er volgens een recente studie van het Centraal Planbureau (CPB) er risico’s zijn voor een nieuwe eurocrisis.

Duitsland

Deze week gaf Duitsland het goede voorbeeld. De traditioneel zuinige Duitsers laten alle remmen varen. De regering van Angela Merkel pompt maar liefst 130 miljard euro in de Duitse economie. Opvallend is de tijdelijke verlaging van de BTW om de binnenlandse consumptie te bevorderen.

Daarnaast komen er extra aanschafpremies voor elektrische auto’s en investeringsimpulsen voor bedrijfsinvesteringen. Ook neemt Duitsland het voortouw bij de internationale discussies over de luchtvaart. Met de ’eigen’ Lufthansa wil Duitsland in deze sector internationaal een prominente rol blijven spelen. Tegenover de 9 miljard euro die in dit luchtvaartbedrijf wordt gestoken, staat een aandelenbelang van de Duitse staat.

Duitsland heeft met deze economische impuls binnen de EU een belangrijke voorsprong genomen. Nederland moet daaruit lessen trekken. In ons land is het kabinet vooral bezig met steunmaatregelen waarbij de nadruk ligt op het financieren van bestaande banen die voor een deel straks niet meer bestaan.

Nederland raakt achterop

In de Nederlandse politiek is er nog geen sprake van een breed draagvlak voor een beleid waarmee de recessie mede met het oog op de toekomst snel en effectief met concrete maatregelen wordt aangepakt. Buiten de politiek bestaat er vooral veel aandacht voor aanhangers van een betere wereld waarbij gepleit wordt voor een ambitieus klimaatbeleid, het aanpakken van ongelijkheid, meer geld voor sociale zekerheid, eerlijke belastingen en een sterkere en grotere overheid. In een vorige column waren wij daarover somber. Wij delen de verwachtingen van sceptici dat de wereld op hoofdlijnen niet veel zal veranderen op het moment dat het coronavirus onschadelijk is gemaakt.

Nederland krijgt bovendien met een extra probleem te maken. Als handelsland worden we zwaar getroffen door de internationale trend van anti-vrijhandel en protectie. Het valt op dat een meerderheid in de Haagse politiek deze trend ondersteunt door handelsverdragen te blokkeren. Blijkbaar beseft deze meerderheid onvoldoende dat deze blokkades ons land groei, banen, bedrijven en welvaart gaan kosten.

Duitse aanpak

Het kabinet dat volgend jaar Rutte III opvolgt krijgt niet alleen te maken met lagere groeicijfers en een hogere werkloosheid dan vroeger, maar ook met een begrotingstekort en een hoge staatsschuld. Vooral de afgelopen jaren is er sprake van een internationale kentering bij de opvattingen over de staatsschuld. Voorheen lag de nadruk veelal op een zo klein mogelijke overheidsschuld. Maar nu niet meer. Ook de gedachten om maatregelen te nemen om deze snel af te lossen zijn overal als sneeuw voor de zon verdwenen.

Japan met een gigantische staatsschuld is tegenwoordig een voorbeeld. Nederland doet er dan ook verstandig aan het begrotingstekort en de staatsschuld niet aan te pakken met belastingverhogingen en bezuinigingsoperaties, maar met een pakket aan productieve investeringen, zoals investeringen in de fysieke en digitale infrastructuur, nieuwe technologie en de vergroening van onze economie. Dit levert extra economische groei op waarmee we het tekort en de staatsschuld kunnen verminderen.

Hoge lastendruk

In de EU behoort Nederland tot de kopgroep van landen met een hoge belasting- en premiedruk op burgers en werkgevers. De grenzen zijn daar inmiddels wel bereikt en verdere verhogingen kosten banen en bedrijven. De ideeën bij sommige politieke partijen om de belastingen te gaan verhogen en de collectieve sector, ook wel aangeduid als publieke sector, fors te gaan vergroten zijn dan ook bezwaarlijk. Bovendien blijkt dat in deze sector meer dan de helft wordt uitgegeven aan sociale zekerheid en zorg. Gezien ook de lage groeicijfers waarmee Nederland te maken krijgt en de stijgende zorgkosten zijn deze uitgeven niet meer op te brengen

Omvang collectieve sector

De afgelopen jaren zijn er zowel nationaal als internationaal studies verschenen over de juiste omvang van de collectieve sector. De conclusie is dat een wetenschappelijke omvang niet bestaat. Het gaat om een politieke afweging. Wel wordt in deze onderzoeken benadrukt dat een grotere omvang veelal leidt tot een hogere wig en tot nadelige economische gevolgen in de vorm van een stijging van de loonkosten.

Bij de wig gaat het om het verschil dat een werkgever aan loonkosten betaalt voor een vaste werknemer en het nettoloon dat deze ontvangt. Deze loonkosten omvatten het brutoloon en de kosten van de sociale werkgeverspremies en andere personeelslasten. Voor veel werkgevers lopen deze extra loonkosten op tot rond de 50% van het brutoloon. De doorsnee werknemer ontvangt van het bruto loon, na aftrek van belastingen/premies, circa 70%.

Nemen we als voorbeeld een brutoloon van 3000 euro dan is de wig als volgt. Voor de werknemer is het nettoloon ongeveer 2100 euro. Voor de werkgever betekent dit een totale loonkostenpost van 4500 euro. Deze gigantische wig, 4500 aan loonkosten die voor de werknemer een nettoloon van ’slechts’ 2100 oplevert, kost Nederland bedrijven en banen. Bij de discussie over de omvang van de publieke sector moet dit effect zeker betrokken worden.