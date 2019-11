Arcelor: overname Essar dit jaar rond

Na afronding zal ArcelorMittal samen met samenwerkingspartner Nippon Steel de controle uitoefenen bij Essar. Het grootste staalconcern ter wereld en zijn Japanse partner boden ongeveer 5,8 miljard dollar in contanten voor het bedrijf en beloofden er veel geld in te pompen.

De overname van Essar geeft ArcelorMittal een goede kans om een sterkere positie op te bouwen in India, de snelst groeiende staalmarkt ter wereld. De Indiase overheid is bezig flink te investeren in infrastructuur en daardoor is er grote vraag naar staal.