Duizenden middenstanders bij laatste lockdown het schip in: ’Steun? Er is geen steun’

De Kwestie: ’Wijntje bij de kapper moet kunnen?’

Een wijntje bij de kapper, een biertje in de kledingzaak of in de supermarkt; in het coalitieakkoord schrijft het kabinet de winkeldeur te willen openzetten voor ’blurring’, wat zoveel betekent als het vermengen van verschillende functies van horeca, detailhandel of slijterij.