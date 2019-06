'Beursgang Saudi-Aramco op schema'

Saudi-Aramco is de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld. Het bedrijf streeft naar een notering in eigen land en een notering op een internationale beurs. Volgens de kroonprins is de waarde van de onderneming een slordige 2000 miljard dollar. Gelet op de financiële resultaten die in april werden gepubliceerd zou het concern, afgezet tegen de prestaties van branchegenoten, circa 1200 miljard dollar waard zijn.

De plannen voor de beursgang, ondersteunen de strategie van Saudi-Arabië om de economie minder afhankelijke te laten zijn van de olie-industrie. Het land wil meer geld steken in de ontwikkeling van nieuwe industrieën ook om de werkgelegenheid aan te jagen. Verder wil het land buitenlandse investeerders aantrekken.