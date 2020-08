Pensioenkortingen dreigen voor 2021

ABP had per eind vorige maand voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen slechts zo’n 85 cent in kas. Bij PFZW ging het om een kleine 86 cent, oftewel een dekkingsgraad van bijna 86 procent. PMT voldeed met iets minder dan 90 procent ook nog niet aan de tijdelijk versoepelde minimumgrens. Die staat op 90 procent. Als de graadmeter daar eind van dit jaar onder zit, moet er gekort worden.

Politiek

Minister Koolmees (Sociale Zaken) besloot eerder de eisen voor de dekkingsgraden van de fondsen tijdelijk wat te versoepelen wegens de „uitzonderlijke economische situatie”. Maar als de grote fondsen volgend jaar moeten korten, betekent dat alsnog een pensioenverlaging voor miljoenen Nederlanders.

„Of het te vermijden is of niet, die kortingen, dat is natuurlijk een politieke beslissing”, zegt ABN Amro-econoom en pensioen-expert Piet Rietman. „De minister zou dat in theorie nog kunnen verlagen, die grens van 90%.”

Kortingen

Rietman denkt wel dat kortingen in 2021 er op basis van de huidige economische situatie wel aan zitten te komen: „Die grote fondsen ABP en PFZW hebben nu vijf maanden de tijd om van een dekkingsgraad van 85% naar 90% te komen en ik zie dat niet zo 1-2-3 gebeuren.”

Hij legt uit dat het zeker niet alleen door de coronacrisis komt: „Die rente dat is eigenlijk standaard een probleem, die is al laag en wij verwachten dat die rente nog verder omlaag gaat. Dan heb je dus eigenlijk aan de andere kant een vrij onwaarschijnlijk sterke stijging van de beleggingen nodig.”

Aon

Advies- en onderzoeksbureau Aon meldde eerder deze maand al dat de dreiging van pensioenkortingen bij sommige fondsen nog steeds aanwezig is. Het herstel van de aandelenmarkten zette vorige maand weliswaar verder door, maar de rente daalde ook en dat drukte op de cijfers.

De onderzoekers waarschuwden ook dat diverse pensioenfondsen straks mogelijk hun premies flink moeten verhogen of moeten snijden in de pensioenopbouw.