Tweede Kamer: regels aanpassen voor Uber

Dat schrijft de Volkskrant.

Geen verbod

Onder meer coalitiepartijen VVD en PvdA vinden dat deeleconomiebedrijven een kans moeten krijgen. Een verbod op bijvoorbeeld taxi-app Uber (zoals dat in Duitsland sinds kort van kracht is) is dan ook niet aan de orde. „Integendeel”, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven, die vindt dat dit soort bedrijven nodig zijn om de gevestigde verhoudingen op te schudden.

Ondanks de voordelen voor de markt vindt Den Haag dat nieuwkomers de belangen van de bestaande bedrijven niet mogen schaden. Over één ding is de Kamer het eens: nieuwe aanbieders in de deeleconomie moeten zich wel aan de regels houden.