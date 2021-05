’Nog decennia verbouwen voor zuinigste energielabel op alle huizen’

Een timmerman zet dubbel glas in een jaren 30-woning in Zaandam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Huizen worden snel duurzamer, maar ook weer niet zo snel. In het huidige tempo zullen pas in 2090 alle huizen in Zeeland het zuinigste energielabel A hebben. Voor Flevoland is dat 2035, voor de meeste andere provincies 2055. Dat blijkt uit onderzoek van databureau Calcasa. Vanaf juli worden huiseigenaren beboet als zij op Funda geen energielabel vermelden bij de verkoop.