Frans begrotingstekort neemt dit jaar toe

Het tekort stijgt dit jaar naar 4,4 procent van het Franse bruto binnenlands product (bbp), van 4,3 procent in 2013, aldus Sapin. Het is voor het eerst in 5 jaar dat het Franse begrotingstekort stijgt. Door de stagnerende Franse economie komen er onder meer minder belastinginkomsten binnen voor de overheid.

De Europese begrotingsregels schrijven een begrotingstekort voor van maximaal 3 procent. Volgens Sapin zal Frankrijk pas in 2017 aan deze regel kunnen voldoen, terwijl eerder was beloofd dat dit in 2015 zou gebeuren.

Sapin rekent nu voor 2015 op een tekort van circa 4,3 procent. Hij gaf aan dat de Franse regering vasthoudt aan haar plan om volgend jaar 21 miljard euro aan besparingen door te voeren op de overheidsuitgaven en de belastingen in 2015 niet te verhogen.

Versoepeling

De minister zei verder dat Frankrijk niet vraagt om een versoepeling van de Europese begrotingsregels, maar hij wil wel dat Brussel rekening houdt met de aanhoudende zwakte van de Franse economie. Frankrijk heeft na Duitsland de grootste economie van de eurozone. Volgens Sapin zal de Franse economie dit jaar met 0,4 procent groeien. Volgend jaar kan de groei volgens de minister uitkomen op 1 procent.

Een woordvoerder van eurocommissaris Jyrki Katainen (Monetaire Zaken) benadrukte in een reactie de belofte van Frankrijk om door te gaan met de hervorming van de economie. De nieuwe begroting voor volgend jaar zal in dat verband nauwgezet worden bestudeerd, om te zien of de Fransen genoeg maatregelen nemen om de ambitieuze doelen voor de komende jaren te halen.

Met het oplopende tekort voldoet Frankrijk niet meer aan de afspraken met de Europese Commissie. Die afspraken kunnen echter worden bijgesteld als de economische omstandigheden aantoonbaar zijn verslechterd en een land wel voldoende heeft gedaan om zijn economie structureel op het juiste pad te krijgen. In het najaar wordt bepaald of Frankrijk voor een aanpassing van de eisen in aanmerking komt.