Hoteldirecteur Roberto Payer: toeristen komen weer terug na coronadip

Door Yteke de Jong

Roberto Payer blijft ondanks de crisis positief. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De zakenreizigers komen na de coronacrisis ondanks de opkomst van videobellen weer terug, zo is de verwachting van hoteldirecteur Roberto Payer (71). De Italiaan kwam in 1969 naar Nederland en ging werken in het Hilton Hotel in Amsterdam, vlak na de beroemde ’bed-in’ van John Lennon en Yoko Ono. Twee weken geleden nam hij tijdens corona afscheid van ’zijn’ Waldorf Astoria in Amsterdam. De bezetting van het hotel was in de afgelopen tijd zo’n 15 tot 20 procent, maar dit is van tijdelijke aard. Toch mist Payer visie op toerisme van bestuurders.