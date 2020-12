Ondernemers slaan massaal verhuisdozen in door lockdown

Allsafe, dat voornamelijk kleine opslag aanbiedt, laat weten dat sinds de toespraak van premier Mark Rutte 15% meer gezocht is naar opslagruimte op de website van het bedrijf.

Met name verhuisdozen die via de website verkocht worden zijn in trek. Daarvan is de verkoop sinds de toespraak met 300% toegenomen. „Hoogstwaarschijnlijk zijn dat ondernemers die hun voorraden gaan inpakken”, aldus een woordvoerder.

Opslagruimte

Funda in Business ziet al het hele jaar een stijging in de vraag naar bedrijfsopslag. „Over het algemeen wordt er veel meer serieus gezocht op opslagruimte dan dezelfde periode een jaar geleden”, aldus de woordvoerder. In 2020 is er 46% vaker contact opgenomen met een makelaar via de site van Funda in Business over een bedrijfsruimte dan in 2019. Toen was deze stijging 13%.

Het gaat om zowel de kleinste bedrijfsruimtes tot 50 vierkante meter, als de grootste van meer dan 10.000 vierkante meter. Bij de kleinere bedrijfsruimtes tot 50 vierkante meter namen zelfs 65 procent meer mensen contact op met een makelaar. Echt grote bedrijfspanden zijn nog altijd schaars, omdat er weinig zijn bijgebouwd, aldus de woordvoerder.

Uitverkocht

Het totale aanbod aan bedrijfsopslag op Funda in Business is dit jaar tot nu toe met 10% gedaald. Ook aanbod wat er al langer op stond en dus leegstond, is nu bezet, aldus de woordvoerder.

Sinds de toespraak van premier Mark Rutte van maandagavond over de nieuwe lockdown tot en met 19 januari ziet Funda in Business nog geen directe toename of teruggang in de categorie bedrijfsruimte. „Dat heeft een paar dagen nodig. Maar makelaars zeggen ons wel bang te zijn om uitverkocht te raken”, aldus de woordvoerder.