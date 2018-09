Vestia-bestuurder wilde Bouwfonds kopen

Voormalig BNG-bestuursvoorzitter Pim Vermeulen en zijn rechterhand Carel van Eykelenburg bevestigen Staals plannen. Maar het voorstel strandde vrijwel direct. Vermeulen noemde wat Staal voorstelde 'buiten alle proporties'. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Staal bestrijdt dat hij werd gedreven door megalomanie. „Groter worden zonder meer is nooit mijn bedoeling geweest. In dit geval wilde ik alleen de Bouwfonds-activiteiten weer terugbrengen in de semipublieke sector.”

Staal had daarover naar eigen zeggen ook enkele Tweede Kamerfracties gepolst. „Die toonden zich geïnteresseerd.”