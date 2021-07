’Betaalbare panden voor MKB’

Een CTP-bedrijvenpark in de buurt van de Tsjechische stad Bor. Ⓒ Eigen foto

Vastgoedontwikkelaar CTP wil met de ontwikkeling van nieuwe bedrijvenparken in Nederland ruimte scheppen voor woningbouw. Sinds de beursgang in maart zijn er vier stukken grond gekocht, onder meer in Amsterdam, Waalwijk, Flevoland en Ridderkerk. Oprichter Remon Vos is al 25 jaar actief in Oost-Europa en bouwde eigenhandig een vastgoedimperium op dat nu €6,8 miljard waard is op de beurs.