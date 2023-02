Ordina geeft alle winst aan de aandeelhouders

Volgens cfo Joyce van Donk-van Wijnen heeft de terugval te maken met investeringen in mensen, die vanwege vernieuwingen in de marktbenadering van Ordina moesten worden bijgeschoold en daardoor tijdelijk geen geld konden verdienen bij Ordina’s klanten. Bestuursvoorzitter Jo Maes voegt daaraan toe dat Ordina de afgelopen periode veel jonge mensen heeft geworven, maar dat het soms wat langer duurde dan gedacht voordat die aan de slag konden. „Het is wat speculatief, maar ik denk dat het te maken heeft met de coronaperiode die we achter de rug hebben”, zegt hij.

Bekijk ook: Inhuur rukt toch weer op bij Ordina

Tevreden

Aandeelhouders konden toch tevreden zijn, want het bedrijf keert zijn volledige winst uit aan zijn aandeelhouders, omdat de kas overstroomt nu het moeilijk blijkt om geschikte overnamekandidaten te vinden, vertelt Van Donk-Van Wijnen. „We hebben de afgelopen twee jaar gekeken en daarin is het moeilijk gebleken om goede kandidaten te vinden. We zijn een goedlopend bedrijf met voldoende geld dat via de winst- en verliesrekening naar onze bankrekening loopt. In het kader van een rationalisatie van onze kas, hebben we gekeken en besloten dat we de hele winst kunnen uitkeren aan de aandeelhouders.”