'EquensWorldline koploper snelle overboekingen'

Door middel van instant payments worden betalingen direct verwerkt. Consumenten kennen dit al langer van transacties binnen dezelfde bank: direct geld van de ene naar de andere rekening overboeken. Deze snelle manier van betalen is dankzij de systemen van equensWorldline ook mogelijk van de ene naar de andere bank.

"Klanten verwachten tegenwoordig directe diensten. Dit is duidelijk te zien in sectoren zoals retail, met levering op dezelfde dag, en communicatie zoals WhatsApp, maar ook in de financiële sector", legt topman Michael Steinbach van equensWorldline uit. Hij is ervan overtuigd dat instant payments in de financiële wereld de 'nieuwe norm' gaan worden. "De Nederlandse banken zijn een van de eersten die dit realiseren, maar op termijn zullen veel landen in de eurozone en daarbuiten volgen."