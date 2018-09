'Britse Koningin moet ingrijpen'

In de Britse krant The Telegraph geven meerdere parlementsleden aan dat „het iets zou betekenen voor de mensen van Engeland en Schotland” en dat het „belangrijk is dat mensen haar visie weten, nu het gaat om het uiteenvallen van het koninkrijk”.

De politici wijzen op een toespraak die de koningin hield in 1977, toen Schotland en Wales stemden over meer onafhankelijkheid. Volgens een woordvoerder van het koninklijk huis zit een dergelijk statement er ditmaal niet in. De koningin ziet het referendum als een Schotse aangelegenheid.

Er zijn ook parlementsleden die zich bij die lezing aansluiten. Ook zij zouden het „ongepast vinden als de koningin zich mengt in een politiek debat” en noemen het „beschadigend voor de monarchie”.

Tijdens het referendum op 18 september mogen de Schotten zich uitspreken voor of tegen onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. De peilingen wijzen op een nek-aan-nekrace, waarbij de stemmers voor onafhankelijkheid heel nipt in de meerderheid zijn.