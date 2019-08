Moeten spaarders rekening houden met een negatieve rente? Ⓒ ANP XTRA

De Volksbank gaat met klanten in gesprek over de lage rente. Het lijkt een poging om uit te vinden hoe consumenten reageren op spaarrentes op of onder nul. Bij alle banken is de angst namelijk groot dat spaarders hun geld weghalen als zij niets meer krijgen, of erger nog, moeten betalen om hun appeltjes voor de dorst veilig te bewaren.