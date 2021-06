’Duitsland van radar’

„Dat komt door ons”, lacht directeur prof. Ton Nijhuis, als hem wordt gevraagd waarom de Duitsers nu zo geliefd zijn. „Maar het komt natuurlijk ook omdat Nederlanders sinds in 2004 de Oost-Europese landen toetraden tot de EU Duitsland als een noordelijke bondgenoot zijn gaan zien tegen de oostelijke en zuidelijke lidstaten.”

’Fout’

Tot die tijd was het in onze ogen een grote broer met een ’fout’ verleden en arrogante patsers in dikke Mercedessen aan wie wij moreel superieur waren. „Het was natuurlijk wel zo dat het toen moeizaam ging met Duitsland”, zegt de directeur. „Er was een hoge werkloosheid en politiek zat het vast. Duitse politici en bestuurders kwamen bij ons hun licht opsteken over ons veelgeroemde poldermodel. Onze literatuur en architectuur was populair bij de Duitsers. Dat streelde ons natuurlijk en daardoor begonnen we hen best aardig te vinden.”

De onmin tussen Ruud Lubbers en Helmut Kohl, in 1987 nog vrienden, droeg bij aan de komst van het instituut. Ⓒ FOTO TLG

Nu zien we onze oosterburen volgens de Amsterdamse hoogleraar Duitslandkunde als de economische motor bij wie wij in 2008 te rade gingen over hoe zij de crisis zo goed doorstonden. Als een stabiel eiland in de woelige EU-zee, waarvan bondskanselier Angela Merkel al 16 jaar de verpersoonlijking is.

"Angel-Saksische cultuur heeft overhand"

„Lange tijd had het geen extreem populistische partijen, hoewel de AfD tegenwoordig wel die kant opgaat maar in vergelijking tot andere landen nog steeds relatief klein is”, meent de prof. „We zien de Duitsers als open, vriendelijk en vooruitstrevend.”

Engels

Paradoxaal is dat hoe meer waardering de Nederlanders hebben voor Duitsland des te minder kennis zij hebben over het land. „Dat komt doordat de Angel-Saksische cultuur overhand heeft”, verzucht hij. „Ook op universiteiten. Toen ik studeerde was er veel wetenschappelijke literatuur in het Duits maar nu is alles in het Engels en verdwijnt Duitsland van de radar.” Zijn door Nederlandse en Duitse instanties gesubsidieerde instituut ijvert er daarom voor dat er op school en universiteit meer aandacht komt voor de Duitse taal, wetenschap en cultuur, o.a door lesmateriaal en beurzen.

„Het is toch raar dat wij ons wetenschappelijk en cultureel volledig richten op de VS en het Verenigde Koninkrijk, die geen lid zijn van de EU, en niet op de grootste en belangrijkste lidstaat?”

Brief

Nederlanders kunnen een afscheidsbrief schrijven aan bondskanselier Angela Merkel, die na de verkiezingen in september vertrekt. Hiertoe roept het Duitsland Instituut Nederlandse fans op. „Zij is in Nederland ook populair vanwege de rust en stabiliteit die ze uitstraalt”, aldus directeur prof. Ton Nijhuis. „Vaak wordt er verzucht: ’Hadden wij maar een Angela Merkel.’”

Angela Merkel lacht tijdens een persconferentie deze week. Nederlanders kunnen een afscheidsbrief aan haar schrijven. Ⓒ FOTo EPA

De brief moet gaan over de persoonlijke gevoelens die de schrijver voor de bondskanselier heeft,” zegt de prof wiens instituut voor de bezorging zorgt. „Wat brengt ze bij jou te weeg? Wat wil je haar nog zeggen?”