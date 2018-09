'Uitdaging voor obligatiebelegger'

Belegt sinds: de jaren zestig privé, sinds 1975 professioneel via onder meer ING en Fortis. Mijn eerste aankoop was certificaten van aandelen Unilever.

Strategie: Bij de huidige extreem lage rentestand op de obligatiemarkt is het de uitdaging om obligaties en bankproducten te vinden die een bovengemiddeld rendement bieden én voldoende kwaliteit. Een extra rentebuffer is nodig om koersverlies te voorkomen, direct zodra de algemene rentestand stijgt. Vroeg of laat gebeurt dit. Alert reageren dus. Een alternatief is een obligatiebelegging met een rentevergoeding die meestijgt met de algemene rentestand.

Focus: Het klassieke beeld van een obligatiebelegging is als gevolg van de enorme rentedaling ingrijpend gewijzigd. Behaalde koerswinsten op obligaties in het verleden worden koersverliezen in de toekomst zodra de rente stijgt. Met name op leningen met een langere looptijd. Omdat het couponrendement thans gering is, zit een belegger al snel op verlies bij een algemene rentestijging. Obligatiebeleggingsfondsen hebben hun langste tijd gehad. Beleggen in hoogdividend-aandelen en gerenommeerde vastgoedfondsen zal het stokje overnemen.