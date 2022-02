Stormschip Julietta D. blijkt fundering windmolenpark te hebben beschadigd

Volgens energiebedrijf Vattenfall is de omvang van de schade en de tijd voor het herstel daarvan nog onduidelijk.

Ook netwerkbeheerder TenneT onderzoekt de schade die het schip aan zijn transformatorplatform voor het netwerk dat groene stroom gaat leveren kan hebben berokkend. Tennet heeft schepen en apparatuur naar de plek van het windmolenpark gebracht.

De bulk carrier Julietta D raakte maandag op drift, precies in een ankergebied ten noorden van windpark Hollandse Kust Zuid. Na een aanvaring met een ander schip maakte het water via een gat in de romp. De 18-koppige bemanning werd per helikopter geëvacueerd.

Inmiddels ligt het schip in Rotterdam. De kapitein en eerste stuurman werden aan wal gearresteerd, maar zijn inmiddels weer op vrije voeten. Het tweetal is nog wel verdachte in de zaak, meldt een woordvoerder van de politie. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd, of er strafbare feiten zijn gepleegd en of er iets verwijtbaars is gebeurd.