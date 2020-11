Werkgevers willen belastingvrije thuiswerkvergoeding

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, dat honderden leden hierover ondervroeg. Want ook na de coronacrisis verwacht het overgrote deel van de werkgevers dat thuiswerken de norm wordt en werknemers minimaal twee dagen per week thuis werken, zegt de werkgeversvereniging.

Reiskosten

Werkgevers kunnen nu nog reiskosten belastingvrij uitkeren, maar per 1 januari 2021 vervalt dit voordeel. Daarnaast is er nog geen belastingvoordeel voor een thuiswerkvergoeding. Twee op de vijf werkgevers zegt tegen de AWVN dat de huidige belastingwetgeving hen beperkt in het uitkeren van geld voor thuiswerken.

Volgens budgetinstituut Nibud kost thuiswerken zo’n €2 per dag extra aan energiekosten, water, koffie, thee en wc-papier.

Gemaakte kosten

Het merendeel van de ondervraagden geeft aan de bestaande vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken te willen aanpassen. Werkgevers denken dan na over een thuiswerkvergoeding en een lager bedrag voor reiskosten. Werkgevers willen ook af van de vaste reiskostenvergoeding en alleen de gemaakte reiskosten betalen.

De AWVN adviseert werkgevers die de reis- en thuiswerkkosten willen betalen om een speciaal budget per werknemer hiervoor te maken.

Publieke sector

Een op de vijf werkgevers die meedeed aan het AWVN-onderzoek zegt nu al een thuiswerkvergoeding aan medewerkers te betalen. Met name in de publieke sector en bij grotere organisaties gebeurt dit. Meestal krijgen werknemers inderdaad €2 per dag.

Het overgrote deel van de ondervraagden voorziet werknemers in thuiswerken. Zo krijgen werknemers onder meer een bureau of bureaustoel, maar ook computers, mobiele telefoons of andere apparatuur zoals printers en beeldschermen.