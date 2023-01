Omzet Fastned bijna verdriedubbeld

In totaal ging de laadomzet in de laatste drie maanden naar €13,3 miljoen euro tegen €4,8 miljoen in het vierde kwartaal van 2021. De hoeveelheid stroom waarmee auto’s werden geladen, steeg met 130% tot 17,9 gigawattuur. Het aantal laadsessies verdubbelde ruim, het aantal actieve klanten werd ook zowat twee keer zo groot. Dat waren er in het laatste kwartaal 219.000.

Grootste ooit

Die klanten kunnen inmiddels terecht bij 244 laadstations, 59 meer dan begin vorig jaar. Fastned bouwde in Frankrijk, vlakbij de Parijse luchthaven Charles de Gaulle, bijvoorbeeld zijn grootste laadstation ooit. Dat droeg ertoe bij dat het gemiddeld aantal laders per station nu 5,1 is tegen 4 laders eind 2021. Naast nieuwe stations stak het bedrijf ook geld in het upgraden van bestaande stations. Afgelopen jaar gold dat voor 48 stations.

Jaarlijks honderd erbij

Over heel 2022 bedroeg de omzet van Fastned €36 miljoen. Daarnaast haalde het bedrijf bijna €118 miljoen op bij investeerders om verder uit te breiden. In totaal heeft Fastned 375 locaties waar het nog stations gaat bouwen in de komende jaren. Vanaf volgend jaar wil het bedrijf 100 laadstations per jaar neerzetten.